Аналитики сети «Перекресток» определили самые популярные среди россиян товары к 8 Марта

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Аналитики торговой сети «Перекресток» в преддверии Международного женского дня выяснили, какие продукты входят в топ-10 праздничных покупок жителей разных регионов страны. Так, обязательными атрибутами празднования 8 Марта для казанцев являются наборы конфет (9,5 процента* от всех продаж), торты (2,5 процента) и яблоки (1,7 процента).

Популярные напитки

Практически во всех регионах** продажи алкогольных напитков демонстрируют снижение, а в Челябинске список топ-10 товаров к 8 Марта второй год подряд*** обходится без спиртного: здесь местные жители отдают предпочтение молоку, которое занимает третью строчку рейтинга (2,2 процента). Алкоголь покинул список популярных товаров к 8 Марта и в Уфе, где на смену водке и шампанскому пришли сок (1,6 процента) и черный чай (1,3 процента), а также в Казани – где водку и виски заменили пакетированный сок (1,6 процента) и молоко (1,5 процента). Если анализировать вторую двадцатку праздничных покупок казанцев, то здесь они выбирают такие напитки, как красное вино, водку и виски (по 1,3 процента).

Положительную динамику в отдельных регионах демонстрирует лишь шампанское, продажи которого незначительно увеличились в Самаре (+0,4 процента), в Ростове-на-Дону (+0,27 процента) и в Москве (+0,23 процента). Шампанские и красные вина стали чаще приобретать жители Екатеринбурга (+0,28 процента и +0,32 процента соответственно).

В список обязательных покупок к Международному женскому дню жители практически всех городов обязательно включают молоко: отдают предпочтение этому напитку, кроме жителей Челябинска и Казани, пермяки (1,8 процента), нижегородцы (1,7 процента), самарцы и петербуржцы (по 1,5 процента), екатеринбуржцы (1,3 процента) и ростовчане (1,2 процента). В список топ-10 товаров последних, в отличие от списка остальных россиян, обязательно входят сладкие газированные напитки (1,5 процента).

Чем украшают стол?

Абсолютной популярностью среди россиян 8 Марта пользуются наборы конфет (6,9 процента). Самые высокие их продажи по стране наблюдаются в Ростове-на-Дону – 10,5 процента, Казани – 9,5 процента и Самаре – 8,7 процента. Меньше всего наборы конфет приобретают в двух столицах – Санкт-Петербурге (5,9 процента) и Москве (6,5 процента). Тем не менее это единственная категория товара из топ-10, продемонстрировавшая положительный рост. Самый заметный рост продаж наборов конфет отмечен в Казани (+4 процента).

В топ-10 продуктов, которыми жители практически всех городов сервируют стол в Международный женский день, входят торты (2,6 процента). Исключением является Пермь, где торты покинули десятку лидеров продаж. На смену им пришла свинина (2,6 процента), которая заняла вторую строчку продаж сразу после наборов конфет. В качестве украшения праздничного стола используют блюда, приготовленные из свинины, жители Челябинска (2,1 процента), Казани (1,6 процента), Нижнего Новгорода (1,5 процента) и Москвы (1,1 процента). Жители же северной столицы свинине предпочитают курицу (1,4 процента).

В список популярных покупок к 8 Марта традиционно входит твердый и полутвердый сыр (1,2 процента), который во всех городах продемонстрировал снижение в доле продаж. А в таких городах, как Пермь, Самара, Уфа и Челябинск, и вовсе покинул топ-10 товаров.

Наибольшую любовь к фруктам и овощам испытывают уфимцы, которые украшают праздничный стол яблоками (2,5 процента), цитрусовыми (2 процента) и экзотическими фруктами (1,6 процента), бананами (1,4 процента), а также томатами (2,4 процента) и огурцами (1,6 процента). Следом за ними идут пермяки, в топ-10 покупок которых входят яблоки (2 процента), бананы (1,6 процента), цитрусовые фрукты (1,5 процента), огурцы и томаты (по 1,6 процента). Меньше всего предпочитают фрукты и овощи жители Санкт-Петербурга (в топ-10 входят только томаты с 1,5 процента) и Ростова-на-Дону (цитрусовые фрукты – 1,1 процента).

Цветы – неотъемлемый атрибут 8 Марта – популярны в Санкт-Петербурге (2,7 процента), Москве (2,2 процента), Нижнем Новгороде (1,8 процента), Самаре и Челябинске (по 1,4 процента).

* От всех продаж в супермаркетах торговой сети «Перекресток» в период с 05.03.2017 по 08.03.2017.

** На основе анализа данных о продажах в сети супермаркетов «Перекресток» в десяти городах России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Самара, Уфа, Пермь, Челябинск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону).

*** Сравнивались периоды с 05.03.2016 по 08.03.2016 и с 05.03.2017 по 08.03.2017.