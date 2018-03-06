Фильмы «Аритмия» и «Нелюбовь» поборются за премию «Ника»

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Кинолента Бориса Хлебникова «Аритмия» номинирована на семь номинаций премии «Ника», «Нелюбовь» Андрея Звягинцева – на шесть. Фильмы также поборются в категории «Лучший игровой фильм», сообщает «Интерфакс».

Конкурентами Звягинцева и Хлебникова стали фильмы «Теснота» Кантемира Балагова, который претендует на пять номинаций, «Салют-7», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» и «Холодное танго».

Звягинцев, Хлебников и Балагов претендуют на звание лучшего режиссера российского кинематографа.

Кинолента «Матильда» Алексея Учителя представлена в номинациях «Лучшая работа художника» и «Лучшая работа художника по костюмам».

Три актера – Валерий Маслов, Евгений Ткачук, Александр Яценко – претендуют на звание лучшего, артистки Ирина Горбачева, Дарья Жовнер и Марина Неелова номинированы в категории «Лучшая актриса».