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Василь Шайхразиев поздравил женщин с наступающим 8 Марта

6 марта 2018, 19:49 , Фото: архив/Салават Камалетдинов

Василь Шайхразиев поздравил женщин с наступающим 8 Марта Председатель «Милли шуры» пожелал представительницам прекрасного пола крепкого здоровья, воодушевленности, женского счастья и радости.
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев поздравил представительниц прекрасного пола с приближающимся Международным женским днем.

Вице-премьер процитировал слова поэта Хасана Туфана («О женщина, погаснет жизнь, если тебя не будет на планете») и согласился с ними.

«Ведь женщины – это и наши мамы, и бабушки, и сестры, и жены, и друзья. Этот праздник окутан цветами и радостными улыбками, восхищением. Вы есть олицетворение милосердия, верности, душевной и нравственной чистоты, доброты всего мира. Желаю вам всегда оставаться такими же любимыми и уважаемыми», – подчеркнул Шайхразиев.

Председатель «Милли шуры» поблагодарил женщин за их великодушие, поддержку и любовь, а также за их верность и стремление всеми силами приукрасить жизнь.

«От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, воодушевленности, женского счастья, радости. Пусть весна подарит вам теплые лучи солнца, а мужчины – свое сердечное тепло и понимание, пусть в семьях будет благополучие и изобилие», – завершил политик свое поздравление. 


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