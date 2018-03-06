Василь Шайхразиев поздравил женщин с наступающим 8 Марта

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев поздравил представительниц прекрасного пола с приближающимся Международным женским днем.

Вице-премьер процитировал слова поэта Хасана Туфана («О женщина, погаснет жизнь, если тебя не будет на планете») и согласился с ними.

«Ведь женщины – это и наши мамы, и бабушки, и сестры, и жены, и друзья. Этот праздник окутан цветами и радостными улыбками, восхищением. Вы есть олицетворение милосердия, верности, душевной и нравственной чистоты, доброты всего мира. Желаю вам всегда оставаться такими же любимыми и уважаемыми», – подчеркнул Шайхразиев.

Председатель «Милли шуры» поблагодарил женщин за их великодушие, поддержку и любовь, а также за их верность и стремление всеми силами приукрасить жизнь.

«От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, воодушевленности, женского счастья, радости. Пусть весна подарит вам теплые лучи солнца, а мужчины – свое сердечное тепло и понимание, пусть в семьях будет благополучие и изобилие», – завершил политик свое поздравление.