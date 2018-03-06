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Происшествия

СК России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Сирии

6 марта 2018, 19:43

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия».
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). СК России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Сирии, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, дело возбуждено по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия».

Отмечено, что для расследования авиакатастрофы создана оперативно-следственная группа.

Транспортный военный самолет Ан-26 потерпел крушение сегодня при заходе в аэропорт Хмеймима. В результате катастрофы погибли 26 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительной версии, причиной крушения стала неисправность.


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