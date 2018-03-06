(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). СК России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Сирии, сообщает «Интерфакс».
По данным агентства, дело возбуждено по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия».
Отмечено, что для расследования авиакатастрофы создана оперативно-следственная группа.
Транспортный военный самолет Ан-26 потерпел крушение сегодня при заходе в аэропорт Хмеймима. В результате катастрофы погибли 26 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительной версии, причиной крушения стала неисправность.