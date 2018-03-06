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Жительница Казани задержана за продажу алкоголя несовершеннолетним

6 марта 2018, 19:15

Продавщице грозит штраф до 80 тысяч рублей или год исправительных работ.
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). За продажу алкоголя несовершеннолетним задержана 32-летняя местная жительница, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

В конце февраля правоохранители установили, что сотрудница одного из магазинов Приволжского района продала 17-летнему парню пиво. Как выяснилось, менее года назад суд оштрафовал женщину за аналогичное нарушение на 15 тысяч рублей.

В связи с тем, что задержанная в течение года совершила данное нарушение повторно, в отношении нее возбудили уже уголовное дело по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции».

Теперь продавщице грозит штраф до 80 тысяч рублей или год исправительных работ.


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