Жительница Казани задержана за продажу алкоголя несовершеннолетним

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). За продажу алкоголя несовершеннолетним задержана 32-летняя местная жительница, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

В конце февраля правоохранители установили, что сотрудница одного из магазинов Приволжского района продала 17-летнему парню пиво. Как выяснилось, менее года назад суд оштрафовал женщину за аналогичное нарушение на 15 тысяч рублей.

В связи с тем, что задержанная в течение года совершила данное нарушение повторно, в отношении нее возбудили уже уголовное дело по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции».

Теперь продавщице грозит штраф до 80 тысяч рублей или год исправительных работ.