Татарстанцы сохранили свои места в мировом рейтинге Forbes

(Казань, 6 марта, «Татар-информ», Егор Никитин). Четверо представителей Татарстана сохранили свои места в глобальном рейтинге журнала Forbes 2018 года. Их совокупное состояние издание оценило в 4,6 млрд долларов.

Всего в глобальном списке богатейших людей мира оказалось более 2 тыс. фамилий. На 1999-й позиции рейтинга расположились генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и его первый заместитель Рустем Сультеев. Состояние каждого из них журнал оценил в 1,1 млрд долларов.

Два других представителя республики, братья Радик и Айрат Шаймиевы, разделили 1867-ю строчку рейтинга с состоянием в 1,2 млрд долларов у каждого.

Обновленный российский рейтинг Forbes в этом году возглавил председатель группы НЛМК Владимир Лисин. Его активы стоят 19,1 млрд долларов. В тройку лидеров также вошли держатель основного пакета «Северстали» Алексей Мордашов (18,7 млрд долларов) и основатель «Новатэка» Леонид Михельсон (18 млрд долларов).