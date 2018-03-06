Tele2 подвела итоги 2017 года: выручка оператора выросла на 16,2 процента

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Tele2 объявляет консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за 2017 год.

В 2017 году компания достигла следующих основных финансовых показателей:

выручка выросла на 16,2 процента в сравнении с 2016 годом и достигла 123 млрд рублей;

показатель EBITDA составил 30,5 млрд рублей, увеличившись на 83,9 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

чистый убыток компании снизился по итогам 2017 года на 64,6 процента – до 5,5 млрд рублей с 15,6 млрд рублей годом ранее.

Показатели в миллиардах рублей: операционная выручка в 2016 году – 105,9, в 2017 году – 123,0, изменение – 16,2 процента; EBITDA в 2016 году – 16,6, в 2017 году – 30,5, изменение – 83,9 процента; чистый убыток в 2016 году – (15,6), в 2017 году – (5,5), изменение – 64,6 процента.

В 2017 году компания достигла следующих ключевых операционных показателей:

абонентская база компании на 31 декабря 2017 года составила 40,6 млн человек, увеличившись на 1,6 млн человек за год;

средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 10,9 процента и составил 252 рубля;

количество активных пользователей мобильного Интернета за год выросло на 39 процентов;

в 2017 году количество регионов РФ, где работают сети 4G, выросло в два раза – с 25 до 50 регионов.

Показатель: абонентская база в 2016 году – 39,0, в 2017 году – 40,6, изменение – 4,2 процента;

ARPU (рубли) в 2016 году – 228, в 2017 году – 252, изменение – 10,9 процента.

Генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин заметил: «Темпы роста выручки и набора абонентской базы в 2017 году доказывают правильность выбранной нами бизнес-стратегии и успешность коммуникационной платформы "Другие правила". Мы точно отразили ключевые потребности клиентов при создании тарифной линейки "Мой Tele2" и запустили ряд инновационных сервисов, которые определили новые тенденции в телеком-отрасли и способствовали росту ARPU. Финансовые и операционные показатели компании указывают на динамичное развитие Tele2 в условиях стагнирующего рынка и подтверждают выполнение поставленных акционерами задач. Tele2 не будет гнаться за ростом абонентской базы, а сосредоточится на ее структурном улучшении. Фокусируясь на развитии основного драйвера выручки – передаче данных, мы закрепим и улучшим основные показатели рентабельности бизнеса».

Tele2 использует строгую систему определения активных пользователей мобильного Интернета − в компании такими считают абонентов с 10 Мб и более скачанного трафика в месяц.

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 млн пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.