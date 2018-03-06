Шайхразиев: Живущие в регионах татары собираются активно участвовать в выборах Президента

(Казань, 6 марта, «Татар-информ», Алсу Исмагилова). Татары, проживающие во всех федеральных округах России, готовятся принять активное участие в выборах Президента РФ 18 марта. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» заявил заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

К такому выводу политик пришел после встреч с руководителями татарских общественных организаций, которые прошли во всех федеральных округах страны.

Ранее, 7 февраля этого года, президиум «Милли шуры» принял обращение к татарскому народу с призывом активно участвовать 18 марта в выборах Президента РФ.

«Выборы Президента являются главным мощным фактором единения граждан многонациональной Российской Федерации. Мы все очень разные, естественно, у нас могут быть разные политические взгляды и убеждения. Но мы все едины в одном: мы все хотим процветания нашей Родины и ее народов. И эта наша единая воля должна проявиться в активном участии в выборной кампании. Выборы – это большая школа гражданской активности, где, не в последнюю очередь, формируется национальное самосознание нашего народа. Всемирный конгресс татар призывает всех вас принять активное участие в выборах Президента Российской Федерации во имя высших интересов страны и нашего народа», – говорилось в обращении.

После заседания президиума Шайхразиев лично встречался с руководителями регионов и лидерами татарских общественных организаций каждого федерального округа.

«Во время каждой встречи руководители татарских автономий интересовались ходом подготовки к выборам Президента, задавали вопросы и высказывали свои предложения. Они отмечали, что ознакомлены с обращением президиума "Милли шуры" и принимают его. 18 марта татары, живущие в регионах, планируют прийти на выборы вместе с семьями, организациями, друзьями и призывают представителей других народов участвовать в выборах. Они заявили, что понимают, каким большим политическим процессом являются выборы и насколько это важно для будущего страны. Все они заверили, что будут активно работать», – пояснил председатель «Милли шуры».

«На прошлой неделе на пленарном заседании Всероссийского схода предпринимателей татарских сел Президент Татарстана Рустам Минниханов также призвал татарский народ активно участвовать в выборах Президента России. Наши соотечественники принимают Минниханова как Президента всех татар», – добавил вице-премьер Правительства РТ.