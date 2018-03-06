Рособрнадзор: Опыт ЕГЭ пригодится при оценке вузов

(Казань, 6 марта, «Татар-информ», Егор Никитин). Для оценки качества работы российских вузов будет использован опыт внедрения ЕГЭ. Единый госэкзамен искоренил взятки при зачислении студентов, однако коррупция все еще сохранилась во время учебного процесса. Об этом рассказал замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев на совещании в Казани, посвященном приоритетным направлениям контрольно-надзорной деятельности в образовании.

«Введение ЕГЭ серьезно повлияло на то, что взятки при поступлении в вуз ушли в прошлое. Но при этом взятки во время обучения до сих пор являются бичом современного образования в некоторых вузах России. Это зачеты, экзамены, курсовые и так далее», — заявил журналистам Анзор Музаев.

Он добавил, что министр образования РФ Ольга Васильева выступает за изменение подходов к аккредитации вузов и оценке качества знаний студентов. Упор нужно сделать на уровне подготовки студентов и профессорско-преподавательского состава, уверен замглавы Рособрнадзора. При этом ведомство будет полагаться на опыт ЕГЭ, который привел к снижению коррупции.

Музаев коснулся и такой больной темы, как «покупка» школьных мест. Побороть эту разновидность коррупции помогут новые технологии, уверен спикер. Одна из них — электронная очередь. Она предполагает полное отсутствие контактов бюрократии и родителей.

«Когда мы переводим большинство мероприятий в прозрачный электронный вид — под видеонаблюдение или запись, сохраняющуюся на серверах, то в этой ситуации взятку взять нельзя. В этом направлении Татарстан — один из самых продвинутых регионов России», — заключил Анзор Музаев.