Трамп возомнил себя единственной звездой после вручения «Оскаров»

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал вручение премии «Оскар».
В своем микроблоге в Twitter'e он отметил низкие рейтинги церемонии. Причину он увидел в том, что кроме него звезд больше нет.
«Самые низкие рейтинги "Оскаров" в истории. Проблема в том, что у нас нет больше звезд – кроме вашего Президента (шучу, конечно)!» – заметил Трамп. Пост положительно оценили 65 тыс. пользователей.
Ранее сообщалось, что премию «Оскар» посмотрело рекордное низкое количество зрителей.