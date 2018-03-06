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Трамп возомнил себя единственной звездой после вручения «Оскаров»

6 марта 2018, 18:27

В своем Twitter'e американский Президент отметил низкие рейтинги церемонии.
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал вручение премии «Оскар».

В своем микроблоге в Twitter'e он отметил низкие рейтинги церемонии. Причину он увидел в том, что кроме него звезд больше нет.

«Самые низкие рейтинги "Оскаров" в истории. Проблема в том, что у нас нет больше звезд – кроме вашего Президента (шучу, конечно)!» – заметил Трамп. Пост положительно оценили 65 тыс. пользователей.

Ранее сообщалось, что премию «Оскар» посмотрело рекордное низкое количество зрителей.

 


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