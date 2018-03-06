Участниками Фестиваля болельщиков в Казани станут около миллиона человек

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Около миллиона человек посетят Фестиваль болельщиков в Казани во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил первый заместитель руководителя исполкома столицы РТ Дамир Фаттахов.

«Впервые Фестиваль болельщиков пройдет в Казани. Это очень важная составляющая чемпионата – таково требование FIFA. Примерно миллион человек пройдут через Фестиваль болельщиков. 30 дней почти 24 часа в сутки мы будем работать. Это наш новый опыт, с которым, надеюсь, мы справимся», – рассказал Фаттахов.

Фестиваль болельщиков пройдет на территории Центра семьи «Казан», там можно будет увидеть все матчи футбольного чемпионата.

Территория будет разделена на пять различных зон: главная сцена с большим экраном и звуковым оборудованием, место для мастер-классов по футбольному фристайлу, медиацентр, волонтерский центр и центр управления фестивалем, место дислокации силовых структур и камеры хранения.