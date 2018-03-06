В Казани продлили домашний арест сыну экс-заместителя Премьер-министра РТ Владимиру Швецову

(Казань, 6 марта, «Татар-информ», Регина Шафиева). Советский районный суд Казани продлил домашний арест сыну экс-заместителя Премьер-министра РТ, бывшего министра транспорта РТ Владимиру Швецову. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.



Дело касается махинаций, связанных с залоговым имуществом ПАО «Пассажирский автотранспортный комбинат» на 60 млн рублей.



Напомним, что в поле зрения Следственного комитета РТ еще в ноябре 2017 года попала также и сестра Швецова-младшего Эллина Шайер. А отца семейства Владимира Швецова-старшего задержали по подозрению в причастности к хищениям в январе этого года. Однако позже появилась информация о том, что он попал в больницу и находился там под охраной.



Владимир Швецов-младший останется под домашним арестом до 9 мая 2018 года.