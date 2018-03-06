(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). В Казань прибудет саудовский Консультативный совет, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-спикера Совета Федерации Ильяса Умаханова.

Россия и Саудовская Аравия готовят в этом году визит в Москву главы саудовского Консультативного совета Абдаллы бен Мухаммеда Ибрагима аш-Шейха, а также разрабатывают дорожную карту по выполнению достигнутых на высшем уровне договоренностей.

Стороны также договорились создать постоянно действующий механизм парламентского взаимодействия. Его опорой станут Группа сотрудничества и комитеты по международным делам. «Группа сотрудничества разработает дорожную карту, мониторинг выполнения договоренностей, – пояснил вице-спикер. – Условились подготовить либо совместный доклад, либо доклады о том, что мешает сейчас сотрудничеству».

Россия рассчитывает продолжить обсуждение торгово-экономических вопросов в рамках заседания группы «Россия – Исламский мир», которое пройдет с 10 по 12 мая в Казани.