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Экономика и финансы, Политика

В Казань прибудет саудовский Консультативный совет

6 марта 2018, 21:02

Россия рассчитывает продолжить обсуждение торгово-экономических вопросов в рамках заседания группы «Россия – Исламский мир».
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). В Казань прибудет саудовский Консультативный совет, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-спикера Совета Федерации Ильяса Умаханова.

Россия и Саудовская Аравия готовят в этом году визит в Москву главы саудовского Консультативного совета Абдаллы бен Мухаммеда Ибрагима аш-Шейха, а также разрабатывают дорожную карту по выполнению достигнутых на высшем уровне договоренностей.

Стороны также договорились создать постоянно действующий механизм парламентского взаимодействия. Его опорой станут Группа сотрудничества и комитеты по международным делам. «Группа сотрудничества разработает дорожную карту, мониторинг выполнения договоренностей, – пояснил вице-спикер. – Условились подготовить либо совместный доклад, либо доклады о том, что мешает сейчас сотрудничеству».

Россия рассчитывает продолжить обсуждение торгово-экономических вопросов в рамках заседания группы «Россия – Исламский мир», которое пройдет с 10 по 12 мая в Казани.


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