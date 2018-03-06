(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). «АК БАРС» Банк снизил ставки по ипотеке – ставка по ипотечным кредитам на покупку готового и строящегося жилья снизилась до 9,8 процента годовых. Данную ставку можно уменьшить на 0,3 процента по акции «Быстрый старт – выгодный финиш» и еще на 0,3 процента при условии покупки у дочерних компаний «АК БАРС» Банка. Первоначальный взнос по ипотечному кредиту составляет от 10 процентов.

В банке продолжает действовать акция «Быстрый старт – выгодный финиш», по условиям которой при покупке готовой квартиры, дома/коттеджа с земельным участком, земельного участка в течение 45 дней после одобрения заявки на ипотеку предоставляется скидка 0,3 процента к утвержденной процентной ставке.

По программе рефинансирования можно оформить ипотечный кредит по ставке 9,9 процента годовых. Кроме того, клиенты банка смогут воспользоваться новым предложением – рефинансированием ипотеки с возможностью получения денежных средств на личные нужды под ставку 10,9 процента годовых на срок ипотечного кредитования.

Также «АК БАРС» Банк предоставляет возможность взять ипотеку на рынке коммерческой недвижимости сроком до 15 лет и процентной ставкой 14,5 процента годовых.