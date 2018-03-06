Бизнес-планы школьников Татарстана признаны лучшими в России

(Казань, 6 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Межрегиональная общественная организация «Достижения молодых» (Junior achievement Russia) объявила о результатах Всероссийского конкурса бизнес-планов «Будь предприимчивым». Из семи победителей первые четыре призовые места заняли команды казанских школьников.

На конкурс этого года заявки на участие подали 30 школьных команд из Татарстана. Все они наравне с другими российскими учащимися представили на суд жюри бизнес-планы школьных компаний и сняли проморолики. Кроме Казани республику представляли команды из Бугульмы, Нижнекамска, Набережных Челнов, Апастовского и Спасского районов.

В финал конкурса вышли 24 команды, 11 из которых были татарстанскими. Из семи призовых мест первые четыре заняли ребята из РТ.

Как рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» исполнительный директор казанского центра «Достижения молодых» Ляля Бикчентаева, сфера бизнес-интересов татарстанских ребят широка – от сувенирной продукции и поделок из текстиля до биокаминов и энергосберегающих ламп.

«Главным событием, конечно, стала абсолютная победа в этих соревнованиях школьной компании "Радость" из школы № 33 Авиастроительного района Казани. Ребята занимаются пошивом сувенирных кукол-оберегов в различных текстильных техниках, и именно они представят Россию и Татарстан на международной выставке-ярмарке участников программ Junior achievement в Вене», – сказала она.

Выставка-ярмарка в Австрии состоится 10 марта.

Школьная компания – игровой формат обучения основам предпринимательства и прикладной экономики, где на базе учебного заведения формируется школьное предприятие. В Татарстане работают более 100 школьных компаний.