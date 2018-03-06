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Работникам тюлячинской агрофирмы не выплатили 2,9 млн рублей зарплаты

6 марта 2018, 17:23

За январь зарплату не выплатили 441 работнику ООО «Тюлячи Агро».
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Работникам тюлячинской агрофирмы не выплатили 2,9 млн рублей зарплаты, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Прокуратура установила, что за январь зарплату не выплатили 441 работнику ООО «Тюлячи Агро».

По данному факту возбуждено административное дело по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы». Директора сельхозпредприятия обязали устранить нарушения.

После вмешательства надзорного ведомства работникам выплатили миллион рублей. Погашение оставшейся задолженности находится на контроле прокуратуры.


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