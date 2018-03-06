Все новости Татарстан Россия

В мире

Ингеборга Дапкунайте разводится со своим третьим супругом

6 марта 2018, 17:25

В 2009 году Ингеборга Дапкунайте развелась со своим вторым супругом, английским режиссером Саймоном Стоуксом.
50-летняя Ингеборга Дапкунайте тайно вышла замуж
Ингеборга Дапкунайте в 48 лет не признает косметику
Лиза Боярская сорвалась на стилисте за неудачную прическу
Ингеборга Дапкунайте бросила второго мужа
Экс-супруг Ингеборги Дапкунайте лечится у психиатра

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Актриса Ингеборга Дапкунайте подала заявление на развод со своим мужем – успешным бизнесменом, ресторатором и адвокатом Дмитрием Ямпольским, сообщает «Московский комсомолец».

В 2009 году Ингеборга Дапкунайте развелась со своим вторым супругом, английским режиссером Саймоном Стоуксом. В СМИ обсуждали ее роман с писателем Эмиром Кустурицей, который якобы из-за актрисы развелся с женой Майей Кустурицей.
В 2013-м Дапкунайте вышла замуж за Ямпольского. В 2014-м у супругов родился сын Алекс. Для 51-летней актрисы малыш стал первенцем. У Ямпольского от предыдущего брака уже было двое детей.

Ингеборга старше своего избранника на девять лет. Свадьба влюбленных прошла под грифом строжайшей секретности в столице Великобритании.

Инициатором развода стала актриса. Заявление в загс она подала в конце 2017 года и по некоторым данным оно утверждено.

Ранее Татьяна Навка продемонстрировала семейную идиллию на весеннем празднике Аллы Пугачевой.

 

С необъятного и неиссякаемого таланта Евгением Мироновым. Спасибо @terekhovofficial

Публикация от Ingeborga Dapkūnaite (@d.ingeborga)


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter