Ингеборга Дапкунайте разводится со своим третьим супругом

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Актриса Ингеборга Дапкунайте подала заявление на развод со своим мужем – успешным бизнесменом, ресторатором и адвокатом Дмитрием Ямпольским, сообщает «Московский комсомолец».



В 2009 году Ингеборга Дапкунайте развелась со своим вторым супругом, английским режиссером Саймоном Стоуксом. В СМИ обсуждали ее роман с писателем Эмиром Кустурицей, который якобы из-за актрисы развелся с женой Майей Кустурицей.

В 2013-м Дапкунайте вышла замуж за Ямпольского. В 2014-м у супругов родился сын Алекс. Для 51-летней актрисы малыш стал первенцем. У Ямпольского от предыдущего брака уже было двое детей.



Ингеборга старше своего избранника на девять лет. Свадьба влюбленных прошла под грифом строжайшей секретности в столице Великобритании.



Инициатором развода стала актриса. Заявление в загс она подала в конце 2017 года и по некоторым данным оно утверждено.

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