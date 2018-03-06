В компании «ДОМКОР» заявили о намерении выполнить все обязательства по сдаче объектов

(Набережные Челны, 6 марта, «Татар-информ»). Строительная компания «ДОМКОР» выступила с официальным заявлением в связи с шумихой, возникшей после обысков в компании и задержаний ее топ-менеджеров. Строительный холдинг продолжает работать в штатном режиме и намерен выполнить все взятые на себя обязательства, отмечается в сообщении его пресс-службы.

Накануне, 5 марта, вернулись к своим обязанностям топ-менеджеры компании – первый заместитель генерального директора – исполнительный директор ООО «ДОМКОР» Ильдар Ахметгареев и коммерческий директор ООО «ДОМКОР» Юрий Мочалин. 3 марта они были освобождены из изолятора временного содержания Набережных Челнов без предъявления обвинений и избрания меры пресечения.

Сложившаяся в последние дни ситуация не затрагивает ни один из построенных или строящихся жилых домов компании «ДОМКОР». Все дочерние предприятия и подразделения строительного холдинга продолжают работать в штатном режиме, подчеркивается в заявлении.

Сегодня на стадии строительства находится 21 объект, 14 из них – в Набережных Челнах. В том числе в Нижнекамске строится детский сад для 260 малышей, который должен начать работать 1 сентября.

В текущем году в Набережных Челнах будут сданы дома 63/08 и 63/10 в жилищном комплексе «Просторы», дом 20-06 в жилищном комплексе «Дружный», дом 36-8-4, а также первый дом жилищного комплекса «Тюльпан» и два дома, которые строятся по программе социальной ипотеки, – 63/13 и 63/15.

В Альметьевск новоселье отпразднуют в доме № 33 по улице Галеева и в доме № 78 по проспекту Строителей. В Елабуге будет сдан дом № 4-5-3В.

На данный момент ООО «ДОМКОР» заключило 943 договора долевого участия. 687 семей ожидают квартир по программе социальной ипотеки.