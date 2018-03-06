Верховный суд РТ обязал снести забор на берегу озера Отарское

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Верховный суд Татарстана обязал жительницу поселка Отары снести забор, расположенный на расстоянии 1,2 метра от берега озера Отарское. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.
Строительство объекта запрещено пунктом 6 статьи 6 Водного кодекса РФ. Из него следует, что полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования предназначена для общего пользования. Ширина береговой полосы составляет 20 метров.
Нарушение выявили инспекторы Центрального территориального управления Минэкологии. Они выдали предписание о его устранении, однако в установленный срок забор не был демонтирован. Тогда экологи обратились с исковым заявлением в Приволжский районный суд Казани, решение которого жительница поселка также проигнорировала. Владелица забора попыталась обжаловать решение в Верховном суде РТ, но тот также признал незаконность постройки.