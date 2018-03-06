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Общество, Культура

Минкульт РФ одобрил идею сделать 9 мая днем российского кино

6 марта 2018, 19:42

Мединский отметил, что ведомство не может обязать кинотеатры показывать только российское кино, но приветствует предложение прокатчиков.
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Министерство культуры России во главе с Владимиром Мединским одобрило предложение кинотеатров сделать 9 мая днем российского кино, сообщает РИА Новости.

Министр также отметил, что ведомство не может обязать кинотеатры показывать только российское кино, но полностью приветствует соответствующее предложение прокатчиков.

Мединский подчеркнул, что он будет только «за», чтобы российского кино было как можно больше.

Ранее сообщалось, что все зарубежные фильмы убрали из проката 9 мая, а самую ожидаемую премьеру 2018 года перенесли с 11 на 3 мая. Из-за этого киносети взяли на себя определенные обязательства: «Мстителей» уберут из проката на один день – 9 мая. В День Победы в кино будут транслировать отечественные фильмы – «Лед», «Движение вверх» и другие популярные ленты последнего времени.


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