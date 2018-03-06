(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин пообещал улучшить ситуацию с грязной водой в Нижнем Тагиле, сообщает «Интерфакс».

Заявление прозвучало в ходе визита главы государства на Уралвагонзавод. Одна из работниц предприятия пожаловалась на грязную и непригодную для питья воду.

«С этого года начнется проект по воде вместе с иностранными компаниями», – приводит агентство слова Путина.

Общий объем финансирования программы равняется 27 млрд рублей, добавил Президент России. Он также пообещал, что количество вредных выбросов в городе будет уменьшаться.