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Общество

Путин пообещал улучшить ситуацию с грязной водой в Нижнем Тагиле

6 марта 2018, 17:20

На встрече с Президентом России одна из работниц Уралвагонзавода пожаловалась на грязную и непригодную для питья воду.
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин пообещал улучшить ситуацию с грязной водой в Нижнем Тагиле, сообщает «Интерфакс».

Заявление прозвучало в ходе визита главы государства на Уралвагонзавод. Одна из работниц предприятия пожаловалась на грязную и непригодную для питья воду.

«С этого года начнется проект по воде вместе с иностранными компаниями», – приводит агентство слова Путина.

Общий объем финансирования программы равняется 27 млрд рублей, добавил Президент России. Он также пообещал, что количество вредных выбросов в городе будет уменьшаться.


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