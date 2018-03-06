Рособрнадзор проверит более 100 вузов в 2018 году

(Казань, 6 марта, «Татар-информ», Егор Никитин). В 2018 году Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) намерена проверить более 100 российских вузов. Это в два-три раза меньше, чем было в предыдущие годы. Об этом рассказал замруководителя ведомства Анзор Музаев на совещании в Казани, посвященном приоритетным направлениям контрольно-надзорной деятельности в образовании.

Он отметил, что в планах ведомства на этот год есть проведение проверок в более чем 100 вузах страны. Этот перечень утвержден Правительством РФ и формируется по итогам ежегодных мониторингов, объяснил Анзор Музаев.

«Я хочу отметить, что количество проверяемых вузов значительно уменьшается. Фактически в два-три раза по сравнению с прошлыми годами. Это исполнение поручений Президента России — снижение бремени проверок. Мы идем по этому пути», — подчеркнул замглавы Рособрнадзора.

Снижение количества проверок приводит к повышению их качества. Ведь когда проверок больше количества дней в году, отметил Музаев, трудно провести их на достаточно качественном уровне.

При этом проверка учебных заведений должна носить не карательный, а обучающий характер, уверен спикер.

«Мы выявляем слабые места для развития, а не для того, чтобы кого-то наказать или уволить», — заключил Анзор Музаев.