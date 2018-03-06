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На мартовские праздники изменится график работы почтовых отделений

6 марта 2018, 16:56

Почта не будет работать 8 марта.
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). В связи с Международным женским днем изменен график работы почтовых отделений 7, 8 и 9 марта, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Завтра, 7 марта, отделения «Почты России» закроются на час раньше по сравнению с обычным графиком. В Международный женский день, 8 марта, все отделения почтовой связи будут закрыты. В пятницу, 9 марта, почта будет работать по субботнему расписанию, а 10 и 11 марта — по обычному графику.

С режимом работы каждого из отделений можно ознакомиться на сайте «Почты России».


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