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Наука и образование

Рособрнадзор приостановил работу 13 образовательных учреждений РТ

6 марта 2018, 20:30 , Фото: архив/Рамиль Гали, Салават Камалетдинов

Рособрнадзор приостановил работу 13 образовательных учреждений РТ Проверки выявили, что в 66 школах Татарстана завышали оценки ученикам.
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). В Татарстане приостановлена работа 13 образовательных учреждений. Об этом сообщил на заседании коллегии Министерства образования и науки РТ начальник Управления надзора и контроля за деятельностью органов исполнительной власти субъектов РФ Рособрнадзора Евгений Семченко

На рассмотрении находятся решения по 71 учебному заведению. Это результат проверок, которые провел за прошлый год в республике Рособрнадзор.

Совещание «Приоритетные направления контрольно-надзорной деятельности в сфере образования по РТ ».

Всего были проведены 2423 плановых и внеплановых проверки. По их результатам выданы 2008 предписаний об устранении нарушений, возбуждены 58 административных дел. Выписаны штрафы на сумму более 1 млн рублей.

В ходе проверок, в частности, выяснилось, что в 66 школах Татарстана завышали оценки ученикам. «Особенно нас удивили сверхвысокие результаты ЕГЭ по русскому языку», – отметил Семченко. Бывало даже, что выпускники школ получали медали, вообще не сдавая ЕГЭ.

Совещание «Приоритетные направления контрольно-надзорной деятельности в сфере образования по РТ ».

«Необходимо устранять причины нарушений в образовании, работать на их профилактику», – прокомментировала сложившуюся ситуацию заместитель министра образования и науки РТ Гульнара Габдрахманова.


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