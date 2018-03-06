На пожаре в Нурлатском районе погиб мужчина, его брата спасли огнеборцы

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). На пожаре в частном доме в селе Бурметьево Нурлатского района погиб мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о пожаре в одноэтажном здании по улице Заречная поступило накануне днем. На место немедленно прибыли сотрудники местного добровольного пожарного отряда.
Сосед сообщил огнеборцам, что хозяева могут находиться внутри помещения, целиком охваченного огнем. Площадь пожара составляла 48 квадратных метров.
В процессе тушения в банном помещении пожарные обнаружили пьяного мужчину в шоковом состоянии. Пострадавшего передали медикам. Через полчаса при разборе сгоревших конструкций огнеборцы нашли обгоревшее тело его 53-летнего брата.
По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.