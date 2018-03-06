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Осужденный нижнекамской колонии покончил с собой

6 марта 2018, 16:43

4 марта на территории колонии было обнаружено тело осужденного без признаков насильственной смерти.
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ», Елена Кривопатре). На территории колонии-поселения лечебного исправительного учреждения № 1 УФСИН России по РТ было обнаружено тело осужденного без признаков насильственной смерти, сообщила пресс-служба ведомства.

«По данному факту Управление федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан назначило проверку, по результатам которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего», –рассказала начальник пресс-службы ведомства Инга Мазуренко.

Из собственного источника ИА «Татар-информ» стало известно, что мужчине было 33 года, он был осужден в Альметьевске.


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