Осужденный нижнекамской колонии покончил с собой

(Казань, 6 марта, «Татар-информ», Елена Кривопатре). На территории колонии-поселения лечебного исправительного учреждения № 1 УФСИН России по РТ было обнаружено тело осужденного без признаков насильственной смерти, сообщила пресс-служба ведомства.
«По данному факту Управление федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан назначило проверку, по результатам которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего», –рассказала начальник пресс-службы ведомства Инга Мазуренко.
Из собственного источника ИА «Татар-информ» стало известно, что мужчине было 33 года, он был осужден в Альметьевске.