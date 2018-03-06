Сотруднице Почты России вручили медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» наградили на посвященном Международному женскому дню мероприятии почтальона отделения почтовой связи «Актюбинский» Азнакаевского межрайонного почтамта Альбину Шаймухамедову. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ.

Почтальона отметили за отвагу и мужество, проявленные при исполнении служебного долга. В сентябре 2014 года на доставочном участке в п.г.т. Актюбинском на нее совершил вооруженное нападение грабитель, при сопротивлении женщина была ранена. Злоумышленник был задержан благодаря ее показаниям полиции.

Торжественное мероприятие в честь Международного женского дня прошло в Татарском академическом государственном театре оперы и балета им. Мусы Джалиля. В церемонии награждения заслуженных работников РТ государственными наградами принимали участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич.