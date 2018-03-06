Лидер автономии киргизов Татарстана заявил о необходимости идти на выборы

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Лидер национально-культурной автономии киргизов Республики Татарстан Бейшенбек Муканбетов заявил о необходимости участия в грядущих выборах Президента России. Об этом пишет журнал «Татарстан».

«С Россией и Республикой Татарстан я вот уже 20 лет. Приехал учиться в Казань на ветеринара, да так и остался здесь жить. На выборы Президента пойду 18 марта непременно. Ради народа, ради России и ее будущего. Республика Татарстан стала для меня вторым домом, второй родиной. У наших народов много общего, в том числе религия. Может, поэтому мы, киргизы и татары, хорошо понимаем друг друга», – заметил он.

Упомянул Муканбетов и связывающего два народа знаменитого советского и киргизского писателя Чингиза Айтматова, мать которого была уроженкой деревни Маскара (ныне – в Кукморском районе РТ).

Руководитель киргизской НКА отметил также, что в республике уделяется большое внимание вопросам межэтнического и межконфессионального согласия, созданы все условия для полноценного существования всех национальных автономий.

«Поскольку около 80 процентов членов нашей диаспоры имеют российское гражданство, мы все (имеющие гражданство РФ – прим. Т-и), естественно, пойдем на выборы. Это как раз тот случай, когда гражданин может и обязан внести свой вклад, отдать свой голос. За стабильность и будущее своих детей», – резюмировал он.