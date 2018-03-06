Японские журналисты побывали дома у Алины Загитовой

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Журналисты японской телерадиокомпании NHK побывали дома у фигуристки Алины Загитовой, победительницы Олимпиады в Пхенчхане, и сняли репортаж о ней, сообщает «Спорт-Экспресс».

Журналисты пообщались с бабушкой 15-летней спортсменки, с которой она живет в съемной квартире, и пообедали с фигуристкой. Также съемочная группа посетила каток, где тренируется группа Этери Тутберидзе – тренера Загитовой.

На Олимпийских играх в Пхенчхане в индивидуальных соревнованиях в короткой программе Загитова установила новый мировой рекорд – 82,92 балла, а после произвольной программы завоевала золотую медаль.