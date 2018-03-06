Все новости Татарстан Россия

Общество

Президент РТ: В состав Правительства обязательно должны входить женщины

6 марта 2018, 16:21 , Фото: Ильнар Тухбатов

Президент РТ: В состав Правительства обязательно должны входить женщины Рустам Минниханов дал оценку новым членам Кабинета Министров республики.
Президент РТ и глава турецкой промзоны «Гебзе» обсудили возможности создания промзоны в Татарстане
Рустам Минниханов подарил многодетной семье новый автомобиль
Президент РТ: Будущий мусоросжигательный завод в Казани не станет объектом загрязнения
В Москве издана Книга Памяти и славы об уроженцах Татарской АССР
Рустам Минниханов: «Казанские команды сегодня – яркие спортивные бренды России»

(Казань, 6 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В состав Правительства Татарстана обязательно должны входить женщины. Об этом заявил сегодня журналистам Президент РТ Рустам Минниханов на торжественном мероприятии в Казани, посвященном Международному женскому дню.

Торжественное мероприятие посвященное Международному женскому дню

«Женщины в Правительстве обязательно должны быть. У меня много помощниц, которые решают те или иные сложные задачи, причем более скрупулезно, чем мужчины. И они все успевают», – охарактеризовал коллег лидер республики.

В беседе с журналистами также была затронута тема недавних кадровых изменений в составе Кабинета Министров РТ.

Торжественное мероприятие посвященное Международному женскому дню

«Мы обращаем внимание на то, чтобы кадры прошли определенный жизненный путь. Практически все наши кадровые решения связаны с теми людьми, которые имеют опыт работы в муниципалитетах, – подчеркнул Минниханов. – Нет никаких сомнений в новых кадрах в Правительстве. Они уже показали высокий результат и эффективность своей работы».


Фотогалерея

Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter