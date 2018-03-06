Президент РТ: В состав Правительства обязательно должны входить женщины

(Казань, 6 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В состав Правительства Татарстана обязательно должны входить женщины. Об этом заявил сегодня журналистам Президент РТ Рустам Минниханов на торжественном мероприятии в Казани, посвященном Международному женскому дню.

«Женщины в Правительстве обязательно должны быть. У меня много помощниц, которые решают те или иные сложные задачи, причем более скрупулезно, чем мужчины. И они все успевают», – охарактеризовал коллег лидер республики.

В беседе с журналистами также была затронута тема недавних кадровых изменений в составе Кабинета Министров РТ.

«Мы обращаем внимание на то, чтобы кадры прошли определенный жизненный путь. Практически все наши кадровые решения связаны с теми людьми, которые имеют опыт работы в муниципалитетах, – подчеркнул Минниханов. – Нет никаких сомнений в новых кадрах в Правительстве. Они уже показали высокий результат и эффективность своей работы».