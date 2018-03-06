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Казань лидирует в конкурсе соцпроектов ПАО «ЛУКОЙЛ»

6 марта 2018, 20:10 , Фото: prav.tatarstan.ru

Казань лидирует в конкурсе соцпроектов ПАО «ЛУКОЙЛ» В РТ назвали муниципальные районы республики, принимающие активное участие в ежегодном конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ».
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Сегодня в Кабинете Министров РТ назвали муниципальные районы республики, принимающие самое активное участие в ежегодном конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане стартовал девятый по счету конкурс, целями которого являются повышение эффективности благотворительной деятельности и поддержка инициативы общественных организаций и населения по решению актуальных социальных проблем.

Заместитель генерального директора АО «РИТЭК», директор ТПП «ТатРИТЭКнефть» Николай Нефедов сообщил, что абсолютным лидером по числу участников и победителей конкурса является Казань. Также в число лидеров входят Набережные Челны, Тукаевский, Новошешминский, Мензелинский и Менделеевский районы.

Заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева отметила, что география участников конкурса очень обширна. При этом она подчеркнула, что есть общественные организации, представляющие Казань и реализующие проекты на территории муниципальных районов.

«Мы призываем принять участие в конкурсе все муниципальные районы республики», – добавила вице-премьер.

 


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