Казань лидирует в конкурсе соцпроектов ПАО «ЛУКОЙЛ»

(Казань, 6 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Сегодня в Кабинете Министров РТ назвали муниципальные районы республики, принимающие самое активное участие в ежегодном конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане стартовал девятый по счету конкурс, целями которого являются повышение эффективности благотворительной деятельности и поддержка инициативы общественных организаций и населения по решению актуальных социальных проблем.

Заместитель генерального директора АО «РИТЭК», директор ТПП «ТатРИТЭКнефть» Николай Нефедов сообщил, что абсолютным лидером по числу участников и победителей конкурса является Казань. Также в число лидеров входят Набережные Челны, Тукаевский, Новошешминский, Мензелинский и Менделеевский районы.

Заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева отметила, что география участников конкурса очень обширна. При этом она подчеркнула, что есть общественные организации, представляющие Казань и реализующие проекты на территории муниципальных районов.

«Мы призываем принять участие в конкурсе все муниципальные районы республики», – добавила вице-премьер.