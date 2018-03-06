Путин запретил закрывать вузы в Нижнем Тагиле

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). В таких городах, как Нижний Тагил, закрывать филиалы университетов недопустимо, заявил Президент России Владимир Путин в ходе выступления на VI Всероссийском форуме рабочей молодежи. Об этом пишет газета «Аргументы и факты».

Глава государства находится в Свердловской области с рабочим визитом. Он встретился с рабочими Уралвагонзавода и выступил на форуме рабочей молодежи.

В настоящее время наиболее конкурентоспособными являются специалисты, работающие на стыке разных сфер знаний, отметил Президент. «Необходимо не только быть хорошим специалистом в своей области, но и иметь навыки в других отраслях, а также уметь работать в команде», – подчеркнул он.

Коснувшись темы технической революции, российский лидер заметил, что рабочим может понадобиться своевременная переподготовка. «Зная о грядущих проблемах, мы имеем возможность их обойти», – заключил Путин.