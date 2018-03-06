ВТБ запустил расширенную программу привилегий для акционеров

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). ВТБ расширил перечень финансовых продуктов и услуг, на которые распространяются специальные условия для держателей акций банка. Обновленная линейка продуктов запущена в розничной сети ВТБ, насчитывающей около 1350 отделений по всей стране.

Льготные условия обслуживания акционеров ВТБ распространяются на пакеты услуг «Мультикарта», «Привилегия», «Прайм», депозитарное обслуживание и страхование. Также для них доступны сниженные ставки по кредитам наличными и при рефинансировании действующих кредитов других банков.

Возможность оформления продуктов на специальных условиях зависит от размера пакета акций банка ВТБ, находящегося в распоряжении акционера-физического лица. При этом ему не требуется предоставлять документы, подтверждающие владение акциями. Сверка с данными реестра акционеров, составленного по состоянию на последнюю дату его закрытия, производится автоматически в момент обращения в любое отделение розничной сети ВТБ.

Более подробно с условиями программы для акционеров можно ознакомиться на сайте ВТБ.