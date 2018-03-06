Минниханов и Бабич поздравили матерей Татарстана с Международным женским днем

(Казань, 6 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени М. Джалиля состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. С наступающим праздником женщин поздравили Президент Татарстана Рустам Минниханов и полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

На торжество были приглашены многодетные матери, а также мамы, воспитывающие приемных детей, матери призеров Олимпийских игр и женщины, награжденные за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций.

«Вы для нас пример. Многодетные семьи всегда были для нас образцом. Мы вами гордимся, вас благодарим», – сказал Минниханов в приветственной речи и поздравил женщин с праздником.

Бабич же заметил, что с большим удовольствием принял приглашение Президента Татарстана прийти в этот зал, чтобы поздравить женщин республики с Международным женским днем.

«Известная коммунистка Клара Цеткин учредила и провозгласила этот праздник как день солидарности всех женщин. И на протяжении всей его истории он позиционировался как борьба женщин за свои права. В разных странах это происходило по-разному. У нас, в Советском Союзе, женщины получили все возможные права. И мне кажется, что мужчины с удовольствием их отдали. По большому счету, уже никакой борьбы нет и быть не должно. Российские мужчины отмечают этот день как праздник любви, уважения и преклонения перед женщиной», – подчеркнул полпред Президента РФ в ПФО.

Основная миссия женщины – давать жизнь, добавил он. «Поэтому всегда в этот день мы вспоминаем своих матерей. Это, действительно, счастье – давать жизнь, но и огромный труд, за который мы вас безмерно любим и уважаем. Наши женщины могут заниматься всем – руководить, летать в космос. Честно говоря, мы, мужчины, не понимаем, как вам удается быть лучшими на работе и при этом хранить семейный очаг, уют, поддерживать в семье любовь, ради которой каждый мужчина возвращается домой», – заметил Бабич.

«Вы точно должны знать: мы вас очень любим, ценим и всегда сможем защитить», – обратился он к татарстанским женщинам.

Все собравшиеся в театре получили в подарок яркую концертную программу. Также состоялось вручение наград.