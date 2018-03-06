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В Татарстане сдать экзамен на права в мартовские праздники можно будет в обычном режиме

6 марта 2018, 15:39

Регистрационные и экзаменационные подразделения ГИБДД будут работать 8, 9 и 10 марта.
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). В Татарстане 8, 9 и 10 марта работа регистрационных и экзаменационных подразделений ГИБДД будет осуществляться в обычном режиме, сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Госавтоинспекция Татарстана напоминает, что записаться на прием в подразделение ГИБДД для замены или получения водительского удостоверения можно посредством Интернета.

Электронное заявление можно подать через портал gosuslugi.ru, на котором предусмотрена возможность получения 30-процентной скидки при оплате госпошлины.


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