В Татарстане дан старт IX конкурсу социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»

(Казань, 6 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). В Республике Татарстан дан старт традиционному ежегодному конкурсу социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». В текущем году он проходит уже в девятый раз. О новшествах этого года организаторы рассказали сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ.

Они напомнили, что мероприятие проводится в целях повышения эффективности благотворительной деятельности, поддержки инициатив общественных организаций и населения по решению актуальных социальных проблем. К участию приглашаются организации и общественные объединения, ведущие деятельность на территории РТ.

Заместитель Премьер-министра республики Лейла Фазлеева сообщила, что в этом году было принято решение провести конкурс по четырем номинациям: «Экология», «Духовность и культура», «Спорт» и «Молодежные инициативы».

Введение последней номинации Фазлеева сочла своевременным шагом. «Сегодняшнее время – время яркой, позитивной, активной молодежи», – сказала она и призвала представителей этой возрастной категории активно принять участие в мероприятии и не упустить возможность получить грант.

Вице-премьер Татарстана заметила, что с каждым годом желающих принять участие в конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» становится больше. По словам Фазлеевой, в первые годы его проведения было около 60 победителей, в прошлом же году их количество достигло 200.

Заместитель генерального директора АО «РИТЭК» Михаил Лаврухин проинформировал, что в адрес организаторов поступило около 700 заявок. «Это очень хорошая цифра», – сказал он. Актуальность и социальная значимость – главные критерии отбора, по которым будут определяться лучшие проекты 2018 года.

Сообщил Лаврухин и о еще одном новшестве этого года. По его словам, организаторы приняли решение не объявлять предельный размер грантового фонда на 2018 год. Грантовая поддержка традиционно предоставлялась в размере 25 млн рублей, в прошлом году размер ее был увеличен.

«Мы умышленно пошли на это. Размер гранта может быть меньше. Побеждать должны только те проекты, которые имеют право жить и быть интересными. Грантовый фонд может и вырасти, как и происходит ежегодно. Интересных проектов становится все больше и больше», – прокомментировал ситуацию заместитель гендиректора АО «РИТЭК».

Всего за восемь лет в рамках конкурса в Татарстане профинансировано более 1100 проектов на сумму свыше 195 млн рублей.

По словам Михаила Лаврухина, заявки на участие в конкурсе принимаются с марта по июль, в августе состоится их рассмотрение, а в сентябре организаторы объявят победителей. Торжественная церемония подведения итогов будет приурочена ко Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.