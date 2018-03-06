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Путин поздравил Ильдуса Мостюкова с 90-летием

6 марта 2018, 15:33

Президент РФ отметил выдающийся вклад юбиляра в отечественную инженерную школу.
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин поздравил одного из создателей системы опознавания «свой-чужой», Героя Социалистического Труда конструктора Ильдуса Мостюкова с 90-летием.

Глава государства в своей поздравительной телеграмме заметил, что юбиляра знают как «опытного руководителя и талантливого конструктора, создателя поистине уникальной единой общевойсковой системы государственного радиолокационного распознавания "Пароль"».

«Ваш выдающийся вклад в развитие отечественной инженерной, конструкторской школы, в укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны – заслуживает самого искреннего признания», – добавил Президент.

Путин напомнил и о благотворительной и общественной деятельности Мостюкова, возглавляющего организацию «Герои Татарстана» с момента ее образования в 1999 году.

Сегодня же Президент РТ Рустам Минниханов вручил Ильдусу Мостюкову орден РТ «Дуслык». Он удостоен его за многолетнюю плодотворную работу на благо республики и активную общественную деятельность. 


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