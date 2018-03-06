В Челнах по делу о похищении земельного участка допрошен глава компании «ДОМКОР»

(Набережные Челны, 6 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах по делу о похищении земельного участка допрошен генеральный директор строительной компании «ДОМКОР». Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Челнах прошли обыски в домах топ-менеджеров строительной компании «ДОМКОР» – у первого заместителя генерального директора, исполнительного директора ООО «ДОМКОР» Ильдара Ахметгареева и у коммерческого директора компании Юрия Мочалина. Оба фигуранта дела задержаны.

Управленцы строительной компании проходят по делу о хищении земельного участка площадью 8,3 тысячи квадратных метров, расположенного на Цветочном бульваре Набережных Челнов. По версии следствия, участок был незаконно выделен ООО «Жилищная инвестиционная компания» (которая впоследствии преобразовалась в ООО «ДОМКОР») неустановленными должностными лицами из числа руководителей исполкома в 2012 году.

Топ-менеджеры компании были задержаны на 48 часов, затем отпущены, при этом их статус не поменялся – они по-прежнему проходят по делу в качестве подозреваемых.

Генеральный директор компании Мунир Гайнуллов также был вызван на допрос. Ранее следствию не удавалось пообщаться с ним, так как, по уверению подчиненных, он находился в командировке. По делу он проходит в качестве свидетеля.

Теперь в местном следственном отделе для дачи показаний ждут главу ГЖФ РТ Талгата Абдуллина.