Жительница Казани помогла отыскать без вести пропавшую уроженку Чувашии

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Жительница Казани помогла отыскать без вести пропавшую жительницу Цивильска, сообщает «Советская Чувашия».

По данным издания, казанка сообщила в полицию, что в подъезде встретила незнакомку, которая провела на площадке уже несколько часов. Женщина пригласила ее в квартиру, накормила и позволила принять душ. Девушка рассказала, что она из Чувашии и не хочет возвращаться домой из-за напряженных отношений с родителями. Бродяжка сбежала, пока хозяйка отлучилась.

В сети женщина отыскала информацию, что девушка действительно находится в розыске как без вести пропавшая, имеет маленькую дочь и не совсем здорова. Тогда она решилась обратиться в полицию. Сотрудники отдела МВД России «Цивильский» немедленно выехали в Казань.

В процессе поисков девушку снова обнаружили в подъезде, однако уже в соседнем микрорайоне. Она неохотно согласилась вернуться вместе с полицейскими в родной город.

В Цивильске девушку поместили на обследование в медучреждение.