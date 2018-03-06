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Жительница Казани помогла отыскать без вести пропавшую уроженку Чувашии

6 марта 2018, 15:23

Молодая мать из Цивильска сбежала из дома из-за напряженных отношений с родителями.
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Жительница Казани помогла отыскать без вести пропавшую жительницу Цивильска, сообщает «Советская Чувашия».

По данным издания, казанка сообщила в полицию, что в подъезде встретила незнакомку, которая провела на площадке уже несколько часов. Женщина пригласила ее в квартиру, накормила и позволила принять душ. Девушка рассказала, что она из Чувашии и не хочет возвращаться домой из-за напряженных отношений с родителями. Бродяжка сбежала, пока хозяйка отлучилась.

В сети женщина отыскала информацию, что девушка действительно находится в розыске как без вести пропавшая, имеет маленькую дочь и не совсем здорова. Тогда она решилась обратиться в полицию. Сотрудники отдела МВД России «Цивильский» немедленно выехали в Казань.

В процессе поисков девушку снова обнаружили в подъезде, однако уже в соседнем микрорайоне. Она неохотно согласилась вернуться вместе с полицейскими в родной город.

В Цивильске девушку поместили на обследование в медучреждение.

 


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