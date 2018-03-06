Журнал The Village узнал о стоимости жизни в Казани

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Жительница Казани Дарья Акимова рассказала о стоимости жизни в столице Татарстана журналу The Village.

По словам горожанки, средняя зарплата в Казани равняется примерно 39 тыс. рублей, но в госучреждениях можно встретить зарплаты и по 8 – 10 тыс. В предлагаемых же работодателями вакансиях чаще всего называются суммы от 20 до 30 тыс. рублей.

На вопрос о том, как живется на такие деньги, Акимова рассказала, что аренда однокомнатной квартиры, например, стоит 10 – 15 тыс. рублей в месяц. А вот купить однокомнатную квартиру можно по цене от 1,2 до 2 млн рублей.

Что касается питания, то оно обойдется примерно в 10 – 15 тыс. руб. в месяц на человека. Продукты можно покупать в бюджетных супермаркетах «Пятерочка», «Магнит» и «Ашан» либо в «Бахетле» и «Эдельвейсе», но цены там несколько выше. Очень развит и общепит: работает множество кафе и ресторанов на любой вкус и размер кошелька. Есть рестораны, где средний чек составит 1,5 – 3 тыс. рублей, а есть столовые, где можно нормально пообедать рублей за 150 – 200.

Передвигаться по городу можно на автобусах, трамваях и троллейбусах. Стоимость проезда везде одинакова: 25 рублей. Есть и проездные двух видов: на 50 поездок в месяц и безлимитный. Самый распространенный вид транспорта в Казани – автобусы, а метро здесь невелико, всего десять станций. Конечно, в городе есть и множество легковых такси, поездки на которых сильно подешевели с появлением мобильных приложений наподобие «Яндекс-такси» и Gett. Поэтому поездка по городу может обойтись в 100 – 200 рублей.

Жительница Казани считает положительным моментом то, что в Казани много возможностей приятно и с пользой провести время. Есть множество музеев, например, Национальный музей РТ, Государственный музей изобразительных искусств, Центр современной культуры «Смена» и так далее. Проводится много просветительских мероприятий: «Курилка Гутенберга», организованные инициативной группой «Думай!» лекции и другие. Цены на все это весьма приемлемы: например, билет в кино в выходные стоит примерно 250 – 300 рублей, а в будни – около 150.

Одним словом, Казань – довольно демократичный по стоимости жизни город. Поэтому сюда часто переезжают люди из других населенных пунктов Татарстана и из соседних регионов – Марий Эл, Башкортостана, Чувашии, Кировской области, резюмировала Дарья Акимова.