Рособрнадзор: Замечания по итогам проверок получили большинство регионов

(Казань, 6 марта, «Татар-информ», Егор Никитин). По итогам региональных проверок школ России подавляющее большинство субъектов получили различные замечания. Языковой вопрос коснулся не только Татарстана, но и ряда других регионов. Об этом рассказал заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев.

«У нас много регионов, где в той или иной мере были выявлены разного типа нарушения. Мы по поручению Президента проверили подавляющее большинство регионов, в том числе и регионы ЦФО, где существуют иные проблемы — нацменьшинства не могут изучать свой родной язык. И замечания по этому поводу получил каждый регион», — отметил замглавы Рособрнадзора.

Он добавил, что русский язык является связующим звеном для всех национальностей. Но это ни в коей мере не принижает статус национальных языков республик, подчеркнул Музаев. Национальные языки — достояние всей страны. Для их поддержки ведомство готовит ряд больших федеральных мероприятий и форумов, где эти проблемы будут обсуждаться, рассказал спикер.

«Там мы определим нормальный вектор развития, чтобы в двуязычных регионах каждый ребенок мог получать образование и на родном, и на русском языках», — считает Анзор Музаев.

Он добавил, что сейчас работа в этом направлении находится только в начале пути. Не исключил Музаев и возможных реорганизаций в будущем, но они не будут направлены в сторону ущемления какой-то отдельной национальности или языка, заметил спикер.

«Наоборот, — в развитие этой темы нужен научный подход методистов и лучших педагогов. Опыт был серьезный и в Советском Союзе, его тоже надо поднять», — заключил замруководителя Рособрнадзора.