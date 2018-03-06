Дворкович будет руководить оргкомитетом по подготовке ЧМ-2018 вместо Мутко

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Вице-премьер России Аркадий Дворкович станет координатором от Правительства РФ по вопросам организации, подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу чиновника.

На этом посту Дворкович сменит другого вице-премьера – Виталия Мутко. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о перераспределении обязанностей в субботу, 3 марта.

Алексей Сорокин остается генеральным директором оргкомитета «Россия-2018».

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах, в том числе и в Казани.