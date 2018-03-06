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Казанский техникум связи объявил конкурс на должность руководителя детского ИТ-проекта

6 марта 2018, 21:13

Проект центра ИТ-творчества IT-cube рассчитан на обучение детей в возрасте от пяти до 18 лет.
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Казанский техникум информационных технологий и связи проводит конкурс на замещение вакантной должности руководителя центра детского ИТ-творчества IT-cube. Об этом сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

Проект призван обучить детей в возрасте от пяти до 18 лет основам программирования, разработке и дизайну сайтов, конструированию и программированию роботов, а также другим ИТ-направлениям. Обучение будет проходить на безвозмездной основе.

Кандидат на должность руководителя обязан иметь высшее профессиональное образование и опыт работы на руководящей должности не менее трех лет. Кроме того, от него требуется знание ряда компьютерных программ.


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