Минобраз РТ: Преподавание языков соответствует республиканским законам

(Казань, 6 марта, «Татар-информ», Егор Никитин). Нынешний способ преподавания татарского и русского языков в школах республики полностью соответствуют законам Татарстана. Об этом журналистам рассказал министр образования и науки РТ Рафис Бурганов на совещании, посвященном приоритетным направлениям контрольно-надзорной деятельности в образовании.

«Этот процесс сейчас происходит в соответствии с республиканскими законами. Я думаю, что этот вопрос будет в дальнейшем рассматриваться совместно. И будут найдены нормальные варианты решений», — заявил Рафис Бурганов.

Он добавил, что не стал бы называть эти решения компромиссными. Это нормальное рабочее решение проблем, которые каждый день будет подбрасывать жизнь, уверен глава республиканского Минобраза.

«Сегодня это язык, завтра — математика, послезавтра это химия, к примеру. Поэтому я бы не стал эту лодку каким-то образом раскачивать», — подчеркнул министр.

Он подчеркнул, что ведомство не ломает учебный процесс и соблюдает цикличность. Поэтому этот учебный год школы доработают по учебным планам. А затем Минобраз, в соответствии с законодательством, начнет консультации с педагогическим сообществом, с родителями и самими учениками.

«Поэтому я бы эту ситуацию не накалял. Я думаю, что мы найдем приемлемое решение», — заключил Рафис Бурганов.