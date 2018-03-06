После двух поражений «Нефтехимик» вывел из состава двух участников

(Казань, 6 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Шведский защитник Эрик Густаффсон и американский нападающий Дэн Секстон выведены из состава нижнекамского хоккейного клуба «Нефтехимик», контракты с ними будут расторгнуты, сообщает «Чемпионат.com».

Густафссон во время сезона осенью перешел в «Нефтехимик» из «Авангарда». В первых двух матчах одной четвертой финала розыгрыша Кубка Гагарина в Восточной конференции с челябинским хоккейным клубом «Трактор» он заработал показатель полезности минус 3. В феврале в составе сборной Швеции защитник участвовал в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

Секстон стал лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате, набрав 47 (12+35) очков. В серии с «Трактором» он не набрал очков и заработал показатель полезности минус 6. Американец играет в Нижнекамске с сезона 2013 – 2014 годов.

«Существует предварительная договоренность о подписании контракта между Дэном Секстоном и "Трактором" на следующий сезон», – рассказал близкий к ситуации источник.

«Нефтехимик», занимавший перед последним туром регулярного чемпионата КХЛ третье место на «Востоке», опустился на шестую позицию, проиграв в Магнитогорске «Металлургу». В первом матче серии с «Трактором» в Челябинске нижнекамцы проиграли в овертайме со счетом 3:4, во втором – со счетом 1:4.

Третий и четвертый матч серии до четырех побед пройдут 7 и 8 марта в Нижнекамске.

Отчисление Густафсссона и Секстона – реакция клуба на их игру в Челябинске. Из «Нефтехимика» пока никакой официальной информации об этом не поступало.