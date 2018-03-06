Форум для бизнеса «Перезагрузка» соберет в Казани более 5 тыс. предпринимателей

(Казань, 6 марта, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Форум-интенсив для бизнеса «Перезагрузка», который пройдет 16 марта в Казани, соберет более 5 тыс. предпринимателей. На организацию мероприятия в Минэкономики РТ заложено около 10 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщили организаторы мероприятия.

Площадкой для проведения форума станет «Баскет-холл». Событие организуется силами Министерства экономики РТ при поддержке Университета и Школы бизнеса «Синергия». Организаторы могут рассмотреть вопрос ежегодного проведения форума, если будет потребность со стороны предпринимателей, сообщил заместитель министра экономики РТ Рустем Сибгатуллин.

Предприниматели могут принять участие в форуме бесплатно, пройдя регистрацию на его сайте. На сегодняшний день, по словам замминистра, регистрацию прошли около 5,6 тыс. человек.

На форуме выступят со своими лекциями маркетолог Игорь Манн, совладелец корпорации «Технониколь» и венчурный инвестор Игорь Рыбаков, ректор Школы бизнеса «Синергия» Григорий Аветов и другие известные деятели. Специальным гостем мероприятия станет Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Важная часть форума будет посвящена экспортной составляющей, ее экспертизе. Дело в том, что, если вы посмотрите статистику по наиболее развитым в экономическом смысле странам (Япония, Китай, государства Европы), то в экспортном потоке очень большую часть составляет малый и средний бизнес», – заметил руководитель департамента по связям с общественностью Университета и Школы бизнеса «Синергия» Дмитрий Чубаров.

Форум пройдет в формате интенсивного обучения. Перед его участниками выступят успешные предприниматели, которые расскажут о своем опыте создания и продвижения собственного бизнеса.