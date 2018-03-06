В Заинском районе соседи спасли хозяйку из горящей квартиры и потушили пожар

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). В Заинском районе в селе Урсаево случился пожар, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел в одной из квартир двухэтажного дома №3 по улице Центральная.

Сотрудников ППС из села Бухарай на месте встретили жители дома. Они рассказали, что почувствовали запах гари, нашли квартиру, откуда шел дым, и проникли внутрь. При помощи ведер с водой они потушили горящий диван, пострадавшую хозяйку вывели на свежий воздух.

В результате 62-летнюю женщину госпитализировали с ожогами ног в Заинскую ЦРБ.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.