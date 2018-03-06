Рустам Минниханов пригласил детей из многодетных семей РТ в Казанский цирк

(Казань, 6 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на торжественном мероприятии в Казани, посвященном Международному женскому дню, Президент Татарстана Рустам Минниханов пригласил детей из многодетных семей республики в Казанский цирк.

На торжество в Татарский академический государственный театр оперы и балета имени М. Джалиля были приглашены многодетные матери, а также мамы, воспитывающие приемных детей, матери призеров Олимпийских игр и женщины, награжденные за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций.

Рустам Минниханов отметил, что в марте после реконструкции в столице Татарстана откроется обновленный цирк. «Приглашаем ваших детей в реконструированный цирк. Ваши дети, приехав в Казань, будут первыми зрителями нового цирка», – сказал он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что первое представление после длительного перерыва Казанский цирк даст 17 марта.