Минниханов поделился видео с принявшим участие в «Межнациональной зарядке» Кадыровым

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов разместил на своей странице в социальной сети Instagram видео с участием главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, который принял участие в эстафете «Межнациональная зарядка 180318».

«Брат принимает участие в эстафете #ВыборЧемпионов180318», – пояснил Президент РТ в комментарии к ролику.

«Я с удовольствием принимаю эстафету от дорогого брата Алексея Дюмина "Выбор Чемпионов 180318"», – говорит Кадыров на видео и заявляет, что поднимет штангу в 100 кг 18 раз.

Затем он передал эстафету Председателю Государственной Думы Вячеславу Володину, губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко, главе Карачаево-Черкесской Республики Рашиду Темрезову и кинорежиссеру Федору Бондарчуку, а также бойцам клуба «Ахмат».

Ранее Рустам Минниханов принял эстафету от главы Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова и передал ее нескольким известным людям, среди которых был и Алексей Дюмин.

Эстафета проходит в разных регионах России до 18 марта. Предполагается, что участники выполнят 180 тыс. 318 упражнений. Это число символизирует дату голосования.