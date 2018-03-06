СМИ: В центре Киева кортеж Порошенко сбил пенсионера

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). В центре Киева кортеж Президента Украины Петра Порошенко сбил пенсионера, сообщает издание «Вести Украины».
Отмечается, что совершивший ДТП остался на месте происшествия, на капоте транспортного средства осталась вмятина. Машины кортежа продолжили движение.
Патрульные полицейские оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвали «скорую».
Пожилой мужчина перебегал дорогу на запрещенный сигнал регулировщика, скорость автомобиля была около 80 км/час, утверждают свидетели происшествия.